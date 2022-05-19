ФАС разрешила ЛУКОЙЛу приобрести активы Shell в России

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила нефтяной компании ЛУКОЙЛ сделку по покупке активов Shell в России при условии выполнения требований по продаже нефтепродуктов на бирже, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. ЛУКОЙЛ сможет приобрести 99,9% активов Shell.

Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов, — говорится в сообщении ФАС.

Помимо этого, ЛУКОЙЛ не сможет приобретать нефтепродукты на бирже в основную торговую сессию.

12 мая стало известно, что руководство компании ЛУКОЙЛ приняло решение о покупке дочерней организации Shell, владеющей сетью заправочных станций и предприятием по производству смазочных материалов. Сделка должна завершиться после одобрения Федеральной антимонопольной службы. ООО «Шелл Нефть» владеет 411 АЗС, расположенными преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ.

Ранее сообщалось, что англо-нидерландская нефтегазовая группа по результатам первого квартала 2022 года понесла расходы в размере $3,9 млрд из-за ухода с российского рынка. В феврале Shell заявила о выходе из общих с «Газпромом» и «Газпромнефтью» предприятий, а также из проекта «Северный поток — 2».