Sephora продаст российские бутики под брендом Ile de Beauté

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Магазин Ile de Beauté

Французский холдинг LVMH, владеющий сетью парфюмерно-косметических магазинов Sephora, собирается продать 88 бутиков сети, которые впоследствии войдут под крыло бренда Ile de Beauté, сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP. Оно ссылается на заявление компании и уточняет, что торговые точки будут проданы местному генеральному директору.

Как отмечается в материале, Sephora уже подписала соответствующее соглашение и согласилась продать 100% акций своей дочерней компании. В заявлении говорится, что это поможет создать линию преемственности для сотрудников фирмы. Сумма сделки не указывается.

Французская сеть магазинов косметики пришла на российский рынок еще в 2016 году, когда выкупила бренд Ile de Beauté. В 2021 году оборот компании составил €64 млрд.

Ранее стало известно, что до конца текущего месяца известный во всем мире производитель спортивной одежды и обуви Nike собирается окончательно покинуть российский рынок. По некоторым данным, уже начался процесс ликвидации юридического лица в России.