Счётная палата признала неэффективной недавнюю приватизацию в РФ

https://static.news.ru/photo/d3504fe2-bead-11eb-89d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приватизация госимущества в 2017–2019 годах была исполнена только на четверть от запланированного к продаже количества пакетов акций, что является рекордно низким показателем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ Счётной палаты.

В части приватизации долей государства в акционерных обществах и ООО план исполнен на 25%. Так, из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован только один — 100% в производственном объединении «Кристалл», крупнейшем производителе бриллиантов в России. Однако и здесь владельцем предприятия стала госкомпания АЛРОСА, то есть сделка фактически не привела к сокращению доли государства в экономике, — говорится в отчёте.

По акционированию федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) план выполнен на 22%, по продаже прочего казенного имущества — на 23%.

Причиной таких результатов аудиторы считают формальный подход к составлению планов. Так, из 253 ФГУПов, включённых в план, приватизация 121 предприятия была невозможна по различным причинам. Кроме того, была признана неэффективной работа агентов, занимающихся продажей госсобственности. Большая часть объектов реализовывалась на вторичных торгах — через публичное предложение и без объявления цены, что означает существенный дисконт по сравнению с рыночной оценкой госактива. Кроме того, пятая часть казённых объектов просто не была выставлена на торги.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что приватизация ради приватизации, как это было в 1990-х годах, неприемлема, она должна быть выгодна экономике и улучшать её структуру. На встрече с лидерами парламентских фракций президент также отметил, что приватизацию нужно проводить в условиях определённой конъюнктуры, «чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».