Сбербанк повысил тарифы за QR-платежи

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Мобильное приложение Сбербанка на экране смартфона

С 1 апреля Сбербанк повысил тарифы за QR-платежи для магазинов в своем сервисе до такого же уровня, как по картам, сообщает РБК. Теперь они составят от 1,25% до 2,5%. Эксперты отметили, что подобные меры необходимы в том числе для финансирования кешбэка для клиентов.

Операции по QR-платежам были приравнены к тарифам торгового эквайринга. Последние полгода платежи по коду обходились дешевле на 20% на фоне планов отечественного банковского сектора по развитию этого типа оплата в качестве аналогов сервисам Apple Pay и Google Pay.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления Сколково Екатерина Семерикова отметила, что за счет комиссий, в том числе, финансируется кешбэк. По ее словам, снижение тарифа означает, что выплачивать клиентам вознаграждение приходится из других источников.

В январе клиенты российских банков массово жаловались из-за невыплаты кешбэка. Чаще всего претензии предъявляли МТС банку, «Тинькофф», Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР), «Хоум Кредиту» и ВТБ, но больше всего обращений поступило по поводу Альфа-Банка.