С российского рынка из-за пандемии могут уйти 30% салонов красоты

https://static.news.ru/photo/11e0e28c-b480-11ea-b0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rita Franca/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 30% компаний, работающих в бьюти-индустрии, могут уйти с российского рынка из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

На рынке «бьюти» естественная миграция и так порядка 10% в год. Но этот год, наверное, добавит ещё процентов 20, — сообщил ТАСС Свириденко.

По его словам, в апреле выручка салонов красоты упала на 85%. И сейчас, по мнению Свириденко, «выживут» те, кто смог получить все меры поддержки, у кого не было налоговых проблем и кто не сократил сотрудников. Уйдут же с рынка те, кто расторг договоры с сотрудниками и не готов соблюдать новые требования Роспотребнадзора.

В большинстве регионов РФ салоны красоты уже открыли двери для посетителей. Руководитель четырёх барбершопов сети OldBoy Дмитрий Порочкин рассказал, что запись заполнена на 100%. Но это, по его мнению, продлится недолго — до того момента, как будет удовлетворён отложенный спрос. Учредитель сети салонов красоты «Свифт», зампредседателя подмосковного отделения Партии Роста Александр Пашков сообщил о проблеме, возникшей в пандемию. Мастера, по его словам, «разбежались работать по домам, уводя с собой часть клиентской базы».

Как писал NEWS.ru, Наташа Королёва объявила о закрытии сети салонов красоты — бизнес певицы не пережил двух с половиной месяцев изоляции. По словам певицы, после введения режима изоляции она не прекратила платить сотрудникам, посчитав своим моральным долгом поддержать подчинённых — они работали на договорной основе, поэтому решение Королёвой было добровольным.

Парикмахерские и салоны красоты возобновили работу в Москве 9 июня. Посещение салонов теперь допускается только в масках и перчатках, все работники тоже должны быть в средствах индивидуальной защиты. Роспотребнадзор обязывает салоны соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру всем работникам и посетителям, обрабатывать руки антисептиком и обслуживать только по предварительной записи.