РСПП предложил отсрочить мобилизацию глав компаний и ключевого персонала

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил освободить от частичной мобилизации руководителей и владельцев компаний, сообщает РИА Новости. По словам представителей союза, призыв может привести к быстрой остановке работы компании и срыву выполнения контрактов, поскольку требует передачи полномочий и других правовых действий.

РСПП считает необходимым предоставление отсрочки от мобилизации по ряду критериев основным собственникам (что особенно актуально для субъектов МСП) и лицам, выполняющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, — рассказали в союзе.

Кроме того, эксперты союза считают, что мобилизация значительного количества ключевого персонала не может быть оперативно компенсирована путем быстрого найма, когда речь идет о технологичных производствах с высоким уровнем требований к квалификации. Поэтому отсрочку от призыва следует предоставить ключевому персоналу из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры.

Ранее глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса, пишут «Известия». По мнению главы организации, бизнес должен продолжать свою работу для удовлетворения потребностей государства и населения. В своем письме Калинин предложил установить квоты по призыву с одного предприятия, а в случае мобилизации директора предоставить несколько дней для того, чтобы передать дела. Также предлагается приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от выручки и привязаны к самому статусу индивидуального предпринимателя.