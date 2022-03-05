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Royal Flight прекратила полёты из России

00:50, 06 марта 2022
Royal Flight прекратила полёты из России Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press
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Авиакомпания Royal Flight сообщила о прекращении всех международных рейсов. На сайте авиаперевозчика указано, что решение вступает в силу с 01:00 мск воскресенья. Также отмечается, что компания продолжит вывоз российских туристов из-за границы.

С сожалением сообщаем, что в связи с введёнными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 LT 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются, — сказано на официальной странице Royal Flight.

Пассажиров призвали следить за расписанием вылетов, чтобы не пропустит актуальную информацию по рейсу.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» ранее объявила о заморозке цен на 140 наименований в различных категориях электроники и бытовой техники, сообщает пресс-служба компании. Речь идёт о цифровой, компьютерной и технике для дома, а также о товарах для приготовления и хранения еды. Ретейлер отметил, что условия продлятся до конца марта с возможностью продления. Также отмечается, что программа с низкими ценами на ассортимент будет действовать в большинстве из 370 городов как в магазинах, так и онлайн.

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