Royal Flight прекратила полёты из России

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о заморозке цен на 140 наименований в различных категориях электроники и бытовой техники, сообщает пресс-служба компании. Речь идёт о цифровой, компьютерной и технике для дома, а также о товарах для приготовления и хранения еды. Ретейлер отметил, что условия продлятся до конца марта с возможностью продления.

Интересы и потребности клиентов находятся в центре всего, что мы делаем, а одним из основополагающих принципов компании является «неравнодушие во всём», — заявил коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьёв. Также...