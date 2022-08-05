Россия может начать поставки «Дуняши» в Таиланд, Индию и ОАЭ Россия может начать поставки роботов «Дуняша» в Таиланд, Индию и ОАЭ

Фото: Компания Promobot

Новый российский андроид — «Дуняша»

Россия может начать поставлять отечественного робота «Дуняшу», представленного ранее на Санкт-Петербургском экономическом форуме, в Малайзию, Сингапур, Таиланд, Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Казахстан. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал один из руководителей пермской компании Promobot, создавшей робота, Олег Кивокурцев. По его словам, из этих государств уже поступило 200 заявок. Также есть запросы с внутреннего рынка, добавил он.

Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан. И, конечно, большинство запросов из России, — сказал Кивокурцев.

Он добавил, что в России и за границей «Дуняш» хотят устанавливать в аэропортах, музеях и торговых центрах для привлечения внимания к бизнесу.

Также Кивокурцев отметил, что «Дуняши» уже продают кофе, мороженое и газировку в двух парках — в Перми и Нижнем Новгороде, работают в МФЦ Москвы и Перми, а также стали пациентами-тренажерами для студентов Пермского государственного медицинского университета. По его словам, в этом году роботов могут поставить в Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Он пояснил, что андроидов можно использовать в кафе как продавцов, в музеях как гидов, в МФЦ как администраторов, на ресепшенах в отелях, а также помощниками преподавателей в вузах. «Дуняши» могут быть даже сиделками в домах престарелых, указал разработчик.

Полное интервью с Олегом Кивокурцевым читайте на портале NEWS.ru.

Два месяца назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме представили нового российского андроида — «Дуняшу». Девушка с большими ледяными глазами продавала бизнесменам мороженое и кофе.