Российский банк запускает партнерскую программу автокредитования с KAIYI

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный седан Kaiyi E5

Совкомбанк и ООО «КАИ Рус», официальный дистрибьютор автомобилей KAIYI, начали сотрудничество в рамках финансовой программы KAIYI Finance. Совместная программа автокредитования предусматривает возможность покупки в кредит новых автомобилей марки KAIYI без первоначального взноса по ставке от 13,5% годовых.

Срок кредита может составлять от 6 месяцев до 7 лет, сумма кредита – до 6,9 млн рублей. Банк принимает решение о возможности предоставления кредита в течение часа при предъявлении всего одного документа. Оформить кредит можно в отделениях банка и в автосалонах официальных дилеров KAIYI.

«Расширение сотрудничества с автопроизводителями – одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Мы рады участвовать в финансовых программах брендов автомобилей, чье производство локализовано в России. Партнерство с KAIYI послужит развитию экономики Калининградской области, в частности, благодаря возобновлению производственных мощностей на заводе АВТОТОР. Мы стали одним из первых банков-партнеров бренда KAIYI, что свидетельствует о высоком доверии автопроизводителей к Совкомбанку как к одному из ведущих банков на рынке автокредитования. Реализация программы с новыми партнерами существенно укрепит позиции банка и бренда KAIYI в сегменте авторетейла», — заявил управляющий директор банка Артем Языков.

Специальные условия кредитования действуют для держателей карт «Халва» при регулярном использовании карты, то есть совершении ежемесячно не менее 5 покупок на общую сумму от 10 тысяч рублей по карте в течение всего срока кредитования. Транзакции можно делать как за счет собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.