Российский банк выпустил ЦФА по открытой подписке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совкомбанк выступил организатором первого выпуска долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) эмитента ООО «Совкомбанк Факторинг». Выпуск объемом 1 миллион рублей состоялся на платформе «Атомайз».

Цена размещения — 100% от номинала (1 000 руб.), процентная ставка – 10% годовых, срок обращения – 3 месяца. Сбор заявок проходил с 19 по 23 мая 2023года среди неограниченного круга инвесторов.

Заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Михаил Автухов отметил, что ЦФА может стать эффективным дополнением к имеющимся инструментам на рынке капитала.

«Пилотное размещение позволило нам протестировать технологические возможности нового механизма, а также оценить потенциальный спрос. По нашим оценкам, ЦФА может стать эффективным дополнением к имеющимся инструментам на рынке капитала. В ближайший год мы ожидаем масштабирования применения ЦФА для эмитентов из различных секторов экономики», — отметил он.

По словам генерального директора «Атомайз» Екатерины Фроловичевой, объем спроса на ЦФА почти вдвое превысил запланированную сумму выпуска.

«Атомайз сохраняет статус первопроходца на рынке ЦФА. В конце 2022 года мы первыми в России провели сделку с участием физических лиц по закрытой подписке. Сегодня ЦФА стали доступны неограниченному кругу розничных инвесторов. Объем спроса почти вдвое превысил запланированную сумму выпуска. Надеемся, что эта успешная дебютная сделка станет основой для долгосрочного партнерства», — подчеркнула она.

Банк инициировал применение механизма ЦФА, опережая растущий спрос корпоративных клиентов на расширение инструментов привлечения финансирования. По сравнению с классическим выпуском облигаций ЦФА обладают такими преимуществами, как скорость выпуска, которая обеспечивается за счет исключения множества посредников, а также отсутствие сложной документации. По мнению участников сделки, это позволит выйти на рынок большему количеству компаний, в том числе из сегмента МСП.