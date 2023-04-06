Российский банк провел эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Группа «Совкомбанк» подвела итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. По результатам исследования, 97% руководителей бизнес-направлений отметили положительный эффект перехода на сокращенный график работы. К примеру, число кросс-функциональных команд для реализации новых проектов выросло на 44% по сравнению с 2022 годом.

Банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году. Сперва коворкинг организовали для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании в Турции, затем локацию перенесли в Сочи. Теперь посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник группы.

За неделю, проведенную в коворкинге по графику 4х3, 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, а 20% — её перевыполнили. Только 4% участников эксперимента не смогли справиться с поставленными задачами. При этом руководители подразделений заметили, что новый формат подходит не для всех и содержит много отвлекающих факторов, что мешает некоторым работникам концентрироваться на их задачах.

«Сотрудники тестировали новый формат в течение года, результаты такого социального эксперимента с уверенностью можно назвать удачными. Банк уже увеличил в три раза количество сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году, что позволит охватить 15% штата группы «Совкомбанк». Новый режим работы эффективен для большинства персонала и мотивирует их быть более включенными в рабочий процесс. Коворкинг благоприятно сказался на их результатах, увеличив продуктивность всего коллектива», — заявила руководитель департамента корпоративных ценностей банка Надия Имаметдинова.