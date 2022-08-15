Российский алкоголь займёт 50% барного меню в ресторанах к концу года

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский алкоголь к концу года наполовину заполнит барное меню отечественных ресторанов. Сейчас на эти напитки приходится только 10%, пишут «Известия».

Рестораторы активно заключают контракты с производителями вин из России и СНГ, чтобы заменить ушедшие бренды. Пока эти контракты являются краткосрочными, чтобы иметь возможность оценить спрос. Но в меню уже есть российские джин и водка, стало больше крымских вин.

Останутся в барных картах популярные коктейли, при приготовлении которых стали использоваться отечественные ликёры. Изменение ценовой политики не планируется. Рестораторы отмечают, что в целом отечественная продукция не уступает по качеству импортной.

Сейчас стало проще договариваться с рестораторами. С их стороны мы наблюдаем стойкое желание знакомиться с российским продуктом. — И даже те ресторанные сети, которые ранее не хотели и слышать про отечественные вина, с удивлением обнаруживают в нашем портфеле товар, который может удовлетворить потребности самого взыскательного гостя, — рассказал газете генеральный директор винодельни «Фанагория» Пётр Романишин.

Представители ресторанно-гостиничного бизнеса плохо знакомы с российскими напитками, для них при составлении предложения приходится прибегать к аналогиям, но почти каждая дегустация заканчивается листингом в заведении, отмечает Романишин. Новые партнёры появляются почти каждый день, много листингов будет запущено в сентябре.

Рестораторы отмечают ключевое преимущество российских компаний — это стоимость продукции. Речь идёт об алкоголе достойного уровня по приемлемым ценам. Отечественные бренды совершенствуют качество и уже сейчас на рынке есть сильные игроки, не уступающие зарубежным.

Ранее исполнительный директор виноторговой компании Александр Липилин сообщил, что в 2023 году рост цен на иностранное вино в России составит не более 10%. В регионах с хорошим урожаем цены останутся на уровне текущего года.