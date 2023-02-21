Российские авиакомпании сообщили о проблемах с полетами в Китай РБК: российские авиакомпании испытывают проблемы с полетами в Китай из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, пожаловалась в Минтранс на проблемы с рейсами в Китай. Они возникли в том числе из-за западных санкций, отметил президент АЭВТ Владимир Тасун в письме главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что до пандемии коронавируса Китай входил в топ-10 стран по объемам международных перевозок для российских авиакомпаний. Сейчас Пекин снимает ограничения, однако у российских авиакомпаний возникли новые проблемы из-за западных санкций.

Тасун в письме в Минтранс указал на «кратно возросшую» для российских авиакомпаний значимость рынка Китая. При этом он назвал три основных проблемных вопроса. Во-первых, российские авиакомпании не могут выполнять рейсы в Китай на самолетах, которые не исключены из бермудского реестра (свыше 480 бортов) или значатся в санкционном списке Минторга США (более 170).

Также возникла проблема с самолетами российского производства, в первую очередь Superjet, прежде в Китай не летавшими. Тасун не уточнил, в чем именно кроется проблема.

И в-третьих, российские перевозчики не могут летать в Китай в том количестве, которое было у них до пандемии COVID-19. Это грозит потерей «исторических» слотов (временных интервалов на прилет и вылет рейса), которые крайне дефицитны в китайских аэропортах, отмечается в его письме.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию. Ожидается, что заказы будут выполнять китайские компании. Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии, уточнил дипломат.