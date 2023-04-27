Проект «Островок безопасности» помог вернуть более 4 тысяч человек домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более четырех тысяч человек вернулись домой благодаря проекту «Островок безопасности» торговой сети «Пятёрочка». Проект запущен в 2019 году совместно с Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» во всех магазинах сети.

«Островок безопасности» — это специальная зона у входа в магазин, оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся и дезориентированных людей. Зайдя в любой магазин сети, заблудившийся человек может обратиться за помощью к сотрудникам, каждый из которых прошёл полный курс обучения и знает, как действовать в случае обнаружения потерявшегося человека: сперва о случившемся сообщается на горячую линию ЦППЛ, и далее специалист (в зависимости от сложившейся ситуации) вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда «ЛизаАлерт» в магазин. Также требующему помощи человеку предложат воды и удобное место на время ожидания.

Всего с момента запуска проекта удалось помочь 4 123 потерявшимся в разных городах России, среди них 230 детей. В марте этого года в магазин по адресу ул. Митинская, д. 46 в Москве прохожая привела пожилую женщину, которая не могла самостоятельно вернуться домой. Пенсионерка вспомнила лишь год рождения — 1938, а также имя и отчество — Светлана Павловна. Кроме того, женщина сообщила, что у неё есть сын, однако больше ничего она вспомнить не смогла.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница магазина оперативно связалась с ЦППЛ и сообщила о потерявшейся пенсионерке. Специалист Центра нашла адрес проживания женщины. В результате пенсионерка благополучно добралась до дома, поблагодарив всех причастных. Светлана Павловна стала четырёхтысячной в списке тех, кому удалось помочь благодаря «Островку безопасности».

Руководитель устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич заявила, что за год удается помочь примерно тысяче человек.

«За год мы помогаем примерно тысяче человек. Чаще всего это пожилые люди и дети – именно они находятся в повышенной категории риска. Дезориентация в большом городе, потеря памяти, неспособность найти свой дом — каждая такая история не просто часть статистики, а проблема реальных людей, которым мы способны помочь, если будем действовать сообща. Именно поэтому в рамках проекта мы развиваем ряд инициатив, направленных на информирование общественности. Так, например, на специальном сайте у нас размещены материалы для детей, родителей и пожилых людей, которые в доступной форме объясняют, что нужно делать, если потерялся сам или обнаружил такого человека. Кроме того, совместно с партнёрами мы разработали уроки безопасности для детей, а программа обучения наших сотрудников не только развивает полезные навыки, но и позволяет каждому из них внимательнее относиться к окружающим. История Светланы Павловны доказывает, что проект работает: обладая знанием, создавая инфраструктуру и взаимодействуя с сообществом, мы помогаем тем, кто нам дорог», — сказала она.

По статистике, в рамках проекта «Островок безопасности» чаще всего за помощью обращаются в магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Казани.