Российская Группа «Акрон» представила бесплатное IT-решение для аграриев

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Подготовка почвы к озимому севу — важнейшее мероприятие, от которого зависит будущий урожай. Эффективный подбор удобрений способствует повышению сбора и качества выращиваемых культур. К началу сезона и в помощь сельхозпроизводителям специалисты Группы «Акрон», одного из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, разработали функциональный агрокалькулятор, с помощью которого можно самостоятельно сформировать готовую систему питания с индивидуально рассчитанными нормами внесения удобрений в режиме реального времени.

IT-решение от российских экспертов позволяет подобрать схему подкормки с учетом потребности в элементах питания для формирования запланированной урожайности и фактического состояния грунта. Расчеты актуальны для каждого региона России и практически для любой культуры, выращиваемой на территории нашей страны. Инструмент имеет удобный интерфейс, учитывает климатические и географические особенности, площадь хозяйства и важнейшие показатели почвы: кислотность, количество гумуса, фосфора и калия. Воспользовавшись агрокалькулятором «Акрона», российские аграрии смогут оптимизировать затраты, снизить издержки и повысить урожайность выращиваемых культур за счет эффективно подобранных схем питания почв. Дополнительно онлайн-сервис предусматривает бесплатные консультации с профессиональными агрономами.

Стоит отметить, что цифровизация — одно из приоритетных направлений, выделенных правительством РФ. Так, председатель правительства утвердил Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, ключевыми целями которой стали: повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объёмов экспорта сельхозпродукции, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также внедрение цифровых сервисов.