РБК: Иванов уйдет с поста главы АЛРОСА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор и председатель правления крупнейшей алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов, возглавляющий фирму с 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового договора, передает РБК со ссылкой на источник в окружении топ-менеджера и собеседника агентства в правительстве Якутии. Кроме того, об отставке Иванова также высказался представитель алмазодобывающего предприятия.

Порядочный интеллигентный руководитель, это его личное решение, связанное с намерением работать в частном бизнесе, — сказал источник в АЛРОСА.

Источник в окружении топ-менеджера сообщил, что председатель правления АЛРОСА может уйти в одну из структур, связанных с инвестиционной компанией Volga Group в качестве партнера в одном из проектов. Официальные представители АЛРОСА и Volga Group отказались от комментариев.

АЛРОСА добывает четверть всех алмазов в мире. В 2021 году выручка предприятия выросла на 50%, до 332 млрд рублей, благодаря чему рост объемов продаж вырос на 42%. Чистая прибыль фирмы увеличилась в 2,8 раза, составив 91,3 млрд рублей. 33% акций компании принадлежат Росимуществу, правительству Якутии — 25%, еще 8% — у якутских улусов. Оставшиеся 34% торгуются на бирже.

Ранее стало известно, что ЕС не стал включать АЛРОСА в новый пакет санкций против России. Это произошло после того, как бельгийские лоббисты предупредили, что после введения этих ограничений рабочие места потеряют тысячи людей в Антверпене, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.