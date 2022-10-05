ЕС не включил АЛРОСА в новый пакет санкций против России EUobserver: АЛРОСА не попала в новый пакет санкций ЕС против РФ, вступающий в силу 6 октября

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алмазодобывающая компания АЛРОСА

ЕС не стал включать алмазодобывающую компанию АЛРОСА в новый пакет санкций против России, пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов. Это произошло после того, как бельгийские лоббисты предупредили, что после введения этих ограничений рабочие места потеряют тысячи людей в Антверпене, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа. Новый пакет рестрикций вступит в силу 6 октября.

Компания АЛРОСА не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, — приводит издание слова дипломатов.

АЛРОСА в апреле попала в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. Кроме того, Вашингтон полностью запретил прямой импорт драгоценных камней из РФ.

Ранее сообщалось, что из-за санкций, введённых против АЛРОСА, серьезно пострадали логистические цепочки во всей алмазной отрасли в мире. Рестрикции затронули торговые дома в Антверпене, индийские фабрики и ювелирные магазины Нью-Йорка.

Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский заявил, что дефицит алмазов никак не повлияет на мировую экономику, так как рынок этих драгоценных камней является ситуативным и зависит от общего благосостояния людей. Он пояснил, что люди покупают алмазы тогда, когда у них есть деньги, а во времена кризиса и тяжелой экономической ситуации рынок схлопывается из-за нехватки средств.