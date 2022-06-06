Экономист оценил влияние нехватки алмазов на мировую экономику Экономист Рожанковский: проблемы алмазной отрасли не скажутся на мировой экономике

Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Дефицит алмазов никак не повлияет на мировую экономику, так как рынок этих драгоценных камней является ситуативным и зависит от общего благосостояния людей, заявил управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. Он пояснил, что люди покупают алмазы тогда, когда у них есть деньги, а во времена кризиса и тяжелой экономической ситуации рынок «схлопывается» из-за нехватки средств, передает Lenta.ru.

Алмазы — это ситуативный рынок, который не является критическим. Ювелирные изделия и драгоценности хорошо развиваются, когда в мировой экономике все хорошо, когда люди богатеют и так далее. Алмазная отрасль уже схлопнулась в два раза в течение всего коронавируса, потому что многие потеряли свои состояния. Сейчас началась вторая волна проблем мировой экономики, — отметил Рожанковский.

Экономист предположил, что в ближайшем будущем проблемы с оплатой алмазов Индией разрешатся. По его мнению, Дели может покупать у АЛРОСА драгоценные камни за ассигнации, а после перепродавать за доллары. Рожанковский подчеркнул, что проблемы алмазной отрасли никак не помешают развитию мировой экономики.

Ранее посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что западные санкции против АЛРОСА не скажутся на проектах по добыче алмазов с участием российской компании в стране. По словам дипломата, алмазная отрасль в Анголе начала развиваться при участии России.