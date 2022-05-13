Bloomberg: санкции против России разрушают алмазную промышленность в мире

Фото Uli Deck/dpa/Global Look Press

Из-за санкций, введённых против крупнейшего в мире производителя алмазов АЛРОСА, серьёзным образом пострадали логистические цепочки во всей алмазной отрасли, сообщает Bloomberg. Рестрикции затронули торговые дома в Антверпене, индийские фабрики и ювелирные магазины Нью-Йорка.

Санкции затронули не только покрытые вечной мерзлотой сибирские алмазные шахты, но и торговые дома в Антверпене, индийские полировальные фабрики и ювелирные магазины Нью-Йорка. Импорт новых камней сократился, — передаёт агентство.

АЛРОСА поставляет около трети мирового объёма драгоценных камней, сообщает Bloomberg.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что конфликт на Украине, засуха и последствия пандемии коронавируса могут привести к сбоям в работе продовольственных поставок во всём мире. Это может стать причиной мирового голода.

Она отметила, что мировые цены на продовольствие выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Шульце добавила, что начнётся самый сильный продовольственный кризис со времён Второй мировой войны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что кризис на Украине может ввергнуть в нищету и голод свыше одной пятой части человечества. По его словам, пострадать могут около 1,7 млрд человек.