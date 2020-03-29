https://static.news.ru/photo/4e24a7bc-71cb-11ea-abe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить предприятиям общепита и не продуктовой торговли отправлять работников в вынужденный отпуск. Об этом сказано в письме главы Минпромторга Дениса Мантурова председателю правительства Михаилу Мишустину.

При этом длиться такой отпуск может до шести месяцев, передаёт ТАСС. Однако отправленному отдыхать персоналу следует выплачивать пособия в размере до 80% от зарплаты. Деньги должно начислять государство, отмечает в письме министр.

В этом же документе Мантуров предлагает ограничить ставку кредитов для предприятий этой сферы максимумов в 8%, а также предоставить отсрочку по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения обязательств заёмщиков по кредитным договорам.

Все эти меры необходимы в рамках поддержки отрасли на фоне пандемии коронавируса, отмечают в Минпромторге.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия COVID-19 внесла серьёзные коррективы в планы россиян на предстоящее лето. Каждый пятый и вовсе намерен отказаться от отпуска.