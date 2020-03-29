Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить предприятиям общепита и не продуктовой торговли отправлять работников в вынужденный отпуск. Об этом сказано в письме главы Минпромторга Дениса Мантурова председателю правительства Михаилу Мишустину.
При этом длиться такой отпуск может до шести месяцев,
В этом же документе Мантуров предлагает ограничить ставку кредитов для предприятий этой сферы максимумов в 8%, а также предоставить отсрочку по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения обязательств заёмщиков по кредитным договорам.
Все эти меры необходимы в рамках поддержки отрасли на фоне пандемии коронавируса, отмечают в Минпромторге.
Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия COVID-19 внесла серьёзные коррективы в планы россиян на предстоящее лето. Каждый пятый и вовсе намерен отказаться от отпуска.
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