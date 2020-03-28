https://static.news.ru/photo/4943f29a-70de-11ea-a082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла серьёзные коррективы в планы россиян на предстоящее лето. Каждый пятый и вовсе намерен отказаться от отпуска.

Остаться на работе решили 19% сограждан, следует из результатов опроса, проведённого онлайн-сервисом «Туту.ру», его результаты приводит РИА Новости. Ещё 15% собираются отдыхать от трудовых будней дома.

Треть — 32% — собираются провести отпуск в деревне или на даче. Каждый десятый планирует отправиться «в глушь, где почти нет людей» — например, в лес с палаткой.

Четвёртая часть туристов — 24% — решили не отказываться от поездок. Но, скорее всего, отправятся в путешествие по России.

Ранее Роструд огорчил россиян, чей отдых совпал с объявленной президентом внеплановой нерабочей неделей. Как пояснили в ведомстве, продление отпуска в таком случае не предусмотрено, писал NEWS.ru.