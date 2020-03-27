https://static.news.ru/photo/5aff8cdc-7021-11ea-985c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Внеплановая выходная неделя не повлияет на тех, кто в это время будет находиться в оплачиваемом отпуске. Такие разъяснения дал глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков.

Если выходная неделя совпадает с отдыхом от работы, его сроки изменены не будут.

Не предусматривается продление отпусков, — цитирует Иванкова РИА Новости.

25 марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля полностью нерабочей с сохранением заработной платы. Он подчеркнул, что при угрозе эпидемии коронавируса крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни.

В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. Однако принимаемые меры не относятся к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы в чрезвычайных ситуациях.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что вопрос о продлении выходной недели пока не обсуждался. Решение будет зависеть от текущей ситуации в стране.