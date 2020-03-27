https://static.news.ru/photo/d5d8cdae-7019-11ea-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о продлении выходной недели пока не обсуждался. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что решение будет зависеть от текущей ситуации в стране.

Ещё выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. Давайте они сначала наступят, и мы будем смотреть все вместе за динамикой распространения заболевания, — приводит его слова ТАСС.

По его мнению, разговоры об этом на сегодняшний день преждевременны.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе. Нерабочими останутся 28–29 марта и 4–5 апреля.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в РФ общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека, писал NEWS.ru.