Работодателей в РФ обяжут предоставлять удалённым работникам оборудование

https://static.news.ru/photo/bcabbadc-231d-11eb-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложенные депутатами поправки в законопроект о регулировании дистанционной работы предполагают, что российские работодатели будут обязаны предоставить переведённым на удалённую работу сотрудникам необходимое для выполнения поставленных задач оборудование.

Работодатель обеспечивает такого работника необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо компенсирует работнику расходы в связи с использованием принадлежащего работнику или арендованного им соответствующего оборудования или средств, — приводит ТАСС выдержку из документа.

При этом отмечается, что по согласованию сторон сотрудник сможет работать на собственном оборудовании.

Законопроект о регулировании принципов дистанционной работы в России был принят Госдумой в первом чтении 21 июля. Авторы законопроекта рассчитывают, что во втором и третьем чтениях документ будет рассмотрен до конца ноября 2020 года.

Проект закона вводит дополнительные нормы по регулированию принципов работы удалённых сотрудников. Так, законопроект предполагает, что органы государственной и местной власти смогут в чрезвычайных ситуациях обязывать работодателей переводить сотрудников на удалёнку. При этом перевод на дистанционный формат работы не может стать поводом для снижения заработной платы работникам.

Авторами законопроекта выступили представители верхней и нижней палат парламента РФ, в том числе председатели Госдумы и Совфеда.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам заместителя председателя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, Госдума может принять закон о дистанционной работе до конца ноября. Он допускал, что закон примут уже в октябре, чтобы оставить два месяца на доработку подзаконных актов. Однако работа над законопроектом затянулась, а рабочая группа продолжает искать компромисс между работодателями и профсоюзами.