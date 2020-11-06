Госдума в ноябре может принять закон об удалёнке

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Заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что Госдума в ноябре может принять закон об удалённой работе.

Ранее Исаев допускал, что закон примут уже в октябре, чтобы оставить два месяца на доработку подзаконных актов. Однако работа над законопроектом затянулась, а рабочая группа продолжает искать компромисс между работодателями и профсоюзами.

Рассчитываем, что уже в ноябре месяце Государственная дума сможем рассмотреть поправки в Трудовой кодекс во втором и третьем чтении. И с первого января эти изменения вступят в силу, — цитирует Исаева РИА Новости.

Зампред фракции единороссов отметил, что поправки ко второму чтению уже готовы, а вовлечённые в обсуждение стороны всё-таки смогли прийти к компромиссу.