«Пятёрочка» попала в топ-10 самых дорогих брендов России

Компания Brand Finance представила очередной рейтинг российских брендов. В 2021 году в первую десятку самых дорогих брендов впервые попали ретейлер «Пятёрочка» и корпорация «Яндекс», которые вытеснили из топ-10 две нефтегазовые компании.

Первая пятёрка рейтинга Brand Finance Russia 50 — 2021 осталась неизменной. Лидирующее место сохранил за собой «Сбер», даже несмотря на снижение стоимости бренда на 13% (до 730,6 млрд рублей). Следующие три места удержали «Газпром» (496 млрд рублей, +3,1%), ЛУКОЙЛ (423,4 млрд рублей, +14,2%) и «Роснефть» (272,8 млрд рублей, +11,2%). Замыкает первую пятёрку РЖД с показателем в 237,5 млрд рублей (+19,4%).

Шестое место в рейтинге уверенно занял ретейлер «Пятёрочка», который в прошлом году вообще не входил в топ-10. За год стоимость бренда выросла почти вдвое — с 118,8 млрд до 234,8 млрд рублей. Сочетание растущей инфляции, коронавирусных ограничений и изменения потребительских привычек привело к росту продаж в 2020 году, отмечают авторы рейтинга.

В первую десятку самых дорогих брендов также входят банк ВТБ (175 млрд рублей, −1,6%), ретейлер «Магнит» (169,1 млрд рублей, −2,1%), компания МТС (141,5 млрд рублей, −4,4%) и корпорация «Яндекс» (133,3 млрд рублей, +14%), которая, так же как и «Пятёрочка», впервые попала в топ-10. Таким образом, эти две компании вытеснили из первой десятки НОВАТЭК и «Татнефть».

Общая стоимость топ-50 российских брендов за год выросла на 4%, до 4,8 трлн рублей.