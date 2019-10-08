https://static.news.ru/photo/31850566-e99a-11e9-9a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доля 5G в России должна составить через пять лет 19% от всех подключений по существующим протоколам мобильной связи.

В 2018 году в России всё ещё лидировал 3G — 43% подключений, за ним шла 4G — 31% и 2G — 26%. В GSMA считают, что к 2025 году 4G станет абсолютным лидером и на неё будет приходиться три четверти всех подключений, а вот 2G практически исчезнет, передаёт « Интерфакс ».

В России запуск сетей нового поколения запланирован на 2020 год, в Казахстане на 2021-й, в Узбекистане на 2024 год и, наконец, на Украине 5G появится не ранее чем через шесть лет. По предварительным прогнозам, выручка мобильных операторов в России, в том числе благодаря распространению 5G, должна составить около $17,5 млрд.

Эксперты предполагают, что запуск сетей нового поколения имеет серьёзный маркетинговый потенциал. Помимо заинтересованности обычных абонентов в более высокой по сравнению с 4G скорости работы мобильного Интернета, развитие 5G может предложить ряд решений для бизнеса и предприятий.

Как писал News.ru ранее, операторы сетей мобильной связи пятого поколения (5G) должны использовать при строительстве российские серверы с отечественной доверенной электроникой. Об этом говорится в одобренных президиумом правительственной комиссии дорожных картах по технологиям беспроводной связи. Они были разработаны в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».