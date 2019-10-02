https://static.news.ru/photo/b7ba4c28-e4fd-11e9-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Операторы сетей мобильной связи пятого поколения (5G) должны использовать при строительстве российские серверы с отечественной доверенной электроникой.

Об этом говорится в одобренных президиумом правительственной комиссии дорожных картах по технологиям беспроводной связи. Они были разработаны в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

При этом большая часть необходимого для 5G оборудования не производится в России. Авторы документа предлагают на первых этапах поэтому кооперироваться с международными игроками (Huawei, ZTE, Nokia, Cisco, Qualcomm и другие) для локализации выпуска их продукции, создания R&D-центров и совместных пилотных проектов.

По словам представителя МТС Алексея Меркутова, готовых сертифицированных решений для подобных серверов пока не существует ни в России, ни в других странах, поскольку это новое поколение оборудования.

Предполагаемый срок исполнения дорожной карты — 2023–2024 годы. Сети 5G к 2021 году должны появиться минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году их число должно увеличиться до десяти, сообщает РБК .

Ранее News.ru рассказал, что мобильный оператор «МегаФон» успешно протестировал работу стандарта 5G в России. Скорость соединения достигла рекордной отметки в 2,46 Гбит/с. Тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale и смартфонов Sony с процессором Qualcomm Snapdragon.