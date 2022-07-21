Производители Jim Beam, Macallan и The Famous Grouse уйдут из России

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Компании Beam Suntory и Edrington, которым принадлежат алкогольные бренды Jim Beam, Macallan и The Famous Grouse, заявили о продаже совместного предприятия в России местному руководству. Как сообщается в пресс-релизе на сайте Beam Suntory, поставки продукции не будут возобновлены из-за необходимости соблюдения санкций.

Мы решили, что лучший способ уйти с рынка — это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии компании, — говорится в пресс-релизе.

Ранее об уходе из России заявила британская компания Diageo, являющаяся мировым лидером по продажам алкоголя и поставлявшая в страну водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, пиво Guinness, ликер Baileys и ром Captain Morgan. Как уточнил директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов, у этого производителя сильные позиции в роме, текиле и джине, а по многим категориям Diageo имеет лидирующие бренды в мире. Однако большая часть населения России не может позволить себе продукцию этой компании.