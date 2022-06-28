«Останутся недоступны»: сомелье об уходе из России элитного алкоголя Сомелье об уходе из РФ дорого зарубежного алкоголя: «Как были недоступны, так и останутся»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Diageo составляет примерно 40% рынка крепкого алкоголя, треть рынка шотландского виски и занимает ведущие позиции в категории купированного виски, заявил NEWS.ru директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. Как отметил эксперт, у этого производителя сильные позиции в роме, текиле и джине, а по многим категориям Diageo имеет лидирующие бренды в мире. Однако с другой стороны, по мнению сомелье, большая часть населения России не может позволить себе продукцию этой компании.

Для больших городов, например, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, это, наверное, окажет влияние. Для 90% площади нашей страны и населения эти продукты как были недоступны, так и останутся. Кто-то в мегаполисах, средний класс, еще может как-то кряхтеть, жаловаться, а в общем-то для населения страны это ни тепло, ни холодно, — отметил Тузмухамедов.

Он добавил, что по статистике 80% импортного элитного алкоголя продается в Москве и Санкт-Петербурге, остальные 20% расходятся по остальным городам-миллионникам.

Британская компания Diageo, являющаяся мировым лидером по продажам алкоголя, объявила об уходе из России. Компания поставляла в страну водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, пиво Guiness, ликер Baileys и ром Captain Morgan.

Ранее бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров объяснил, что россияне с недоверием относятся к отечественным виноделам, так как эта отрасль в России начала развиваться совсем недавно и эксперты пока не понимают, как работать с сортами винограда, которые растут только в РФ.