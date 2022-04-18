Сомелье объяснил, почему россияне не стремятся покупать отечественное вино

Россияне с недоверием относятся к отечественным виноделам, так как эта отрасль в России начала развиваться совсем недавно и эксперты пока не понимают, как работать с сортами винограда, которые растут только в РФ, заявил бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров. Несмотря на это, винный эксперт подчеркнул, что в России производят действительно хорошее вино, пишет Lenta.ru.

У нас таких учебников нет ни про красностоп золотовский, ни про кокур, мы экспериментируем с этими сортами, которые растут только у нас. Никто не знает, как с ними работать, чтобы получать великие вина. Наверное, потенциально можно, многие сорта очень интересные, но с ними нужно научиться работать, — пояснил Александров.

По его мнению, пока нельзя говорить о качественных особенностях российского вина, потому что у отечественных виноделов было совсем немного времени на эксперименты. При этом, по словам сомелье, на один такой опыт уходит примерно около года. Александров напомнил, что во Франции и Италии вино производят уже примерно 500 лет, в то время как история современного российского виноделия, по словам сомелье, началась всего 20 лет назад.

Ранее эксперт по винному рынку, гендиректор Alma Valley Андрей Григорьев заявил, что дагестанские игристые вина являются хорошей альтернативой просекко, они лёгкие, недорогие и свежие. По его словам, одни из лучших винодельческих регионов — это Ростовская область и Ставрополье, города Волгоград и Самара.