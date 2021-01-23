Предприятиям ОПК расширили программу льготного кредитования

https://static.news.ru/photo/410e7af6-5d54-11eb-900e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ расширило программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), распространив её на дочерние компании. Таким образом планируется стимулировать диверсификацию производства.

«Дочки» оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, указано, что займы на весь период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ» и несколько российских банков.

В ВЭБ.РФ минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей при ставке от 5% годовых. На эти условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей. Банки могут устанавливать собственные условия кредитования.

Как писал NEWS.ru, дополнительные 5 млрд рублей будут выделены на программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которой бизнесу предоставляется кредит по ставке не более 8,5%. По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, это решение было принято во время заседания проектного комитета по национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий проект.