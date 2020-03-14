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Дополнительные 5 млрд рублей будут выделены на программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которой бизнесу предоставляется кредит по ставке не более 8,5%.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, это решение было принято во время заседания проектного комитета по национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий проект.

Однако, отметил Калинин, определить суммарный объём компенсаций банкам сложно, так как государство оплачивает им от 2% до 3,5% стоимости займа в зависимости от категории клиента, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, который направлен на развитие гарантийной системы поддержки МСП. Документ был инициирован кабинетом министров. В систему войдут Корпорация МСП, МСП Банк, а также региональные гарантийные организации. На основании единых стандартов во взаимодействии друг с другом они обеспечат кредитно-гарантийную поддержку.