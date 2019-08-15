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Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько заявил, что авиакомпания «Победа» должна развивать внутрироссийские направления или выходить из состава группы «Аэрофлот».

По его словам, наличие маршрута лоукостера на внутреннем рынке заставляет других перевозчиков снижать цены на билеты. Отказ же лоукостера от внутреннего маршрута в пользу международного — два шага назад, —...