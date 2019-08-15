Минэкономразвития планирует провести эксперимент с введением новых правил работы ресторанов в нескольких регионах, заявил замглавы ведомства Савва Шипов.
Предлагается использовать новый свод правил («Белую книгу») вместо действующих СанПиНов, передаёт
На наш взгляд, после обсуждения и финализации текста «Белой книги» надо провести эксперимент, сделать «пилот» в нескольких регионах, — подчеркнул он.
По его словам, если проверка завершиться удачно, то следующим шагом будет отмена старых требований.
Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития приступило к обсуждению законопроекта «Об обязательных требованиях», разработанного в рамках «регуляторной гильотины». Документ ограничивает срок действия требований к бизнесу пятью годами.