Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минэкономразвития планирует провести эксперимент с введением новых правил работы ресторанов в нескольких регионах, заявил замглавы ведомства Савва Шипов.

Предлагается использовать новый свод правил («Белую книгу») вместо действующих СанПиНов, передаёт РИА Новости.

На наш взгляд, после обсуждения и финализации текста «Белой книги» надо провести эксперимент, сделать «пилот» в нескольких регионах, — подчеркнул он.

По его словам, если проверка завершиться удачно, то следующим шагом будет отмена старых требований.

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития приступило к обсуждению законопроекта «Об обязательных требованиях», разработанного в рамках «регуляторной гильотины». Документ ограничивает срок действия требований к бизнесу пятью годами.

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