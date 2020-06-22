Полиция закрыла уголовное дело о правах на Nginx

https://static.news.ru/photo/bf0b08d2-b4b9-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Московская полиция прекратила производство по уголовному делу о правах на программное обеспечение Nginx, открытое по заявлению структур компании Rambler.

По результатам проведённого расследования и с учётом собранных доказательств вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, — отметили в следственном департаменте МВД.

По информации «Интерфакса», законность решения следователей проверит прокуратура.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года компания «Рамблер интернет холдинг» заявила о правах на платформу Nginx, которая тогда обслуживала около 33% всех сайтов в мире. По версии Rambler, создатель веб-сервера Игорь Сысоев разработал сервис, будучи сотрудником холдинга. Полиция провела обыск в московском офисе Nginx по открытому уголовному делу по уголовной статье о нарушении авторских и смежных прав.

Крупнейшие российские IT-компании «Яндекс», «ВКонтакте» и Mail.Ru выступили в поддержку используемого ими Nginx. В 2020 году Rambler отказался от притязаний на веб-сервер и призвал МВД закрыть уголовное дело.