«Почта России» занялась доставкой лекарств в аптеки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики компании Poster сообщили, что 57% заведений общественного питания не смогли адаптироваться к условиям пандемии коронавируса и не организовали доставку или торговлю навынос.

В компании отметили, что уже в первую неделю введения карантина в России закрылись 71% заведений общественного питания, которые работали с Poster. С 20 мая постепенно восстановили свою деятельность чуть более...