«Почта России» занялась доставкой лекарств в аптеки

https://static.news.ru/photo/fb5dc74c-a15f-11ea-9022-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
«Почта России» приступила к доставке медикаментов от дистрибьюторов в аптеки и планирует позже доставлять лекарства конечным покупателям.
В настоящий момент почтовики доставляют только медицинскую продукцию, не требующую особых условий хранения и работают с профильными маркетплейсами.
Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования. Третий этап — развитие сервиса для доставки лекарств конечным покупателям, — рассказал «Коммерсанту» заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.
Закон о дистанционной торговле медпрепаратами был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля 2020 года, а правила такой торговли правительство утвердило 18 мая.
Как писал NEWS.ru ранее, стоимость средств для лечения респираторных инфекций в апреле 2020 выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из проведённого DSM Group анализа фармацевтического рынка России.