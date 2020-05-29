Бизнес

«Почта России» занялась доставкой лекарств в аптеки

06:53, 29 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Почта России» приступила к доставке медикаментов от дистрибьюторов в аптеки и планирует позже доставлять лекарства конечным покупателям.

В настоящий момент почтовики доставляют только медицинскую продукцию, не требующую особых условий хранения и работают с профильными маркетплейсами.

Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования. Третий этап — развитие сервиса для доставки лекарств конечным покупателям, — рассказал «Коммерсанту» заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.

Закон о дистанционной торговле медпрепаратами был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля 2020 года, а правила такой торговли правительство утвердило 18 мая.

Как писал NEWS.ru ранее, стоимость средств для лечения респираторных инфекций в апреле 2020 выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из проведённого DSM Group анализа фармацевтического рынка России.

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