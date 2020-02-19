Прогресс в области высоких технологий привёл к изменениям в бизнес-моделях, а такое явление, как «уберизация» экономики, означающее замену посредников цифровыми платформами, становится «большим вызовом» для компаний, существующих на рынке уже много лет. Об этом заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. Однако эксперты не согласны с таким мнением и сообщают о практически повальном тренде на переход экономических отношений в «цифру».



В качестве иллюстрации глава «Сбера» вспомнил свою беседу с руководителем автоконцерна Volkswagen Group Хербертом Диссом, зачем-то признавшимся ему в своём «страхе» перед моделью ведения бизнеса американского такси-сервиса Uber (именно отсюда произошло понятие «уберизации»).

Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги, — процитировал его Герман Греф.

«Уберизация» — это «большой вызов для всех старых компаний», уверен он. По его словам, это нечто «неизведанное для предпринимателей, которые не спят ночами», вызовы, к которым «они не готовы».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Важным плюсом относительного нового явления «уберизации» для предпринимателей является то, что для выполнения конкретных задач не надо переманивать эксперта или исполнителя определённых работ в штат. При этом временно ангажированный сотрудник или эксперт развивается и удовлетворяет тягу к смене деятельности, не покидая свою основную организацию. Иначе говоря, сторонники временного кадрового фрахта убеждены в том, что «уберизация» трудовых отношений выгодна всем сторонам.

По мнению ведущего аналитика финансовой группы QBF Олега Богданова, все старые бизнес-модели исходили из традиционных экономических трендов, главный из которых выражен формулой — доходы и расходы потребителей будут расти. Однако сейчас в мировой экономике впервые за послевоенную историю наблюдается уникальная ситуация — новое, экономически господствующее (по величине налоговых выплат) поколение миллениалов беднее предшествующих поколений.

Этот фактор диктует совершенно другое отношение к собственности: лучше не иметь, а арендовать, что вместе с развитием цифровых технологий приводит к «уберизации» экономики, к шеринговой экономике [бизнес-модель при которой с помощью технологий и онлайн-платформ люди могут обмениваться активами, которые они не используют]. Причём «уберизация» начинает захватывать новые секторы: сначала автомобили, потом недвижимость. Теперь и финансовую систему ждёт серьёзная трансформация — переход от классических банков к так называемым экосистемам. Олег Богданов ведущий аналитик финансовой группы QBF ведущий аналитик финансовой группы QBF

На первом этапе, объясняет Богданов, когда конкуренция невысока, тот, кто быстрее запустит операции через цифровые платформы, получает определённое преимущество. Хотя, в дальнейшем, основную роль всё же будут играть традиционные факторы — качество товаров, качество и скорость обслуживания, уточнил специалист.

Цифровизация бизнеса — один из ключевых трендов, которые мы сейчас наблюдаем, отмечает ведущий эксперт по розничной торговле отдела исследований промышленных товаров GfK Rus Гульназ Рахматуллина.

Уже сейчас появилось множество интернет-сервисов, которые отменяют лишние звенья в пути потребителя к покупке или услуге. В ритейле одно из проявлений тренда — активный рост маркетплейсов. Кто выигрывает? Сейчас — потребитель, ритейлеры и рестораторы, бренды. Первые — потому что получают мгновенный доступ ко множеству предложений в одном месте. Вторые — потому что получают лиды целевых покупателей, заряженных как минимум на изучение рынка перед покупкой, и как максимум — готовых сразу на «сделку». Гульназ Рахматуллина ведущий эксперт по розничной торговле отдела исследований промышленных товаров GfK Rus ведущий эксперт по розничной торговле отдела исследований промышленных товаров GfK Rus

Плюс для той же сферы ритейла, говорит Рахматуллина, — это дополнительный тач-поинт с потребителем при построении пути в покупке. Бренды — потому что получают более эффективный канал коммуникации, указывает аналитик.

Из вызовов, которые могут появиться с углублением «уберизации» — увеличение концентрации рынка и зависимость участников и потребителя от единственной или немногочисленных точек контакта доступа к товарам. В стадии гиперуберизации, где 1 рынок = 1 игрок-платформа, основная проблема — монополизация, и тогда монополия будет в большем выигрыше, а для остальных игроков на рынке это дополнительная угроза, рассуждает ведущий эксперт GfK Rus.

Сейчас к «уберизации» активно устремились, например, консалтинговые компании, крупные промышленники — металлурги, нефтехимики и нефтянники. Все они внедряют этот тренд в управление своим персоналом, рассказал NEWS.ru гендиректор Expert Me Илья Биндюк.

Сейчас многие компании переходят к системам управления гибкими командами. Каждый сотрудник — его опыт, его кейсы и проекты, — оцифровывается и представляет собой некий цифровой профиль. И уже под запросы потребностей формируется гибкое управление командой для решения той или иной задачи. В России наступает эпоха управления гибкими коллективами. Это по сути и есть реализация убер-модели в российской бизнес-среде. Я думаю отраслей без убер-посредников скоро не останется. Илья Биндюк гендиректор Expert Me гендиректор Expert Me

Эксперт по цифровым платформам не согласен с Германом Грефом по поводу того, что старые компании боятся «уберизации». По его мнению, многие из них, конечно же, видят в этом во многом неизбежный тренд.