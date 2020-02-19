Прогресс в области высоких технологий привёл к изменениям в бизнес-моделях, а такое явление, как «уберизация» экономики, означающее замену посредников цифровыми платформами, становится «большим вызовом» для компаний, существующих на рынке уже много лет. Об этом заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. Однако эксперты не согласны с таким мнением и сообщают о практически повальном тренде на переход экономических отношений в «цифру».
В качестве иллюстрации глава «Сбера» вспомнил свою беседу с руководителем автоконцерна Volkswagen Group Хербертом Диссом, зачем-то признавшимся ему в своём «страхе» перед моделью ведения бизнеса американского такси-сервиса Uber (именно отсюда произошло понятие «уберизации»).
Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. У нас инженерные мозги, — процитировал его Герман Греф.
«Уберизация» — это «большой вызов для всех старых компаний», уверен он. По его словам, это нечто «неизведанное для предпринимателей, которые не спят ночами», вызовы, к которым «они не готовы».
Важным плюсом относительного нового явления «уберизации» для предпринимателей является то, что для выполнения конкретных задач не надо переманивать эксперта или исполнителя определённых работ в штат. При этом временно ангажированный сотрудник или эксперт развивается и удовлетворяет тягу к смене деятельности, не покидая свою основную организацию. Иначе говоря, сторонники временного кадрового фрахта убеждены в том, что «уберизация» трудовых отношений выгодна всем сторонам.
По мнению ведущего аналитика финансовой группы QBF Олега Богданова, все старые бизнес-модели исходили из традиционных экономических трендов, главный из которых выражен формулой — доходы и расходы потребителей будут расти. Однако сейчас в мировой экономике впервые за послевоенную историю наблюдается уникальная ситуация — новое, экономически господствующее (по величине налоговых выплат) поколение миллениалов беднее предшествующих поколений.
Этот фактор диктует совершенно другое отношение к собственности: лучше не иметь, а арендовать, что вместе с развитием цифровых технологий приводит к «уберизации» экономики, к шеринговой экономике [бизнес-модель при которой с помощью технологий и онлайн-платформ люди могут обмениваться активами, которые они не используют]. Причём «уберизация» начинает захватывать новые секторы: сначала автомобили, потом недвижимость. Теперь и финансовую систему ждёт серьёзная трансформация — переход от классических банков к так называемым экосистемам.
На первом этапе, объясняет Богданов, когда конкуренция невысока, тот, кто быстрее запустит операции через цифровые платформы, получает определённое преимущество. Хотя, в дальнейшем, основную роль всё же будут играть традиционные факторы — качество товаров, качество и скорость обслуживания, уточнил специалист.
Цифровизация бизнеса — один из ключевых трендов, которые мы сейчас наблюдаем, отмечает ведущий эксперт по розничной торговле отдела исследований промышленных товаров GfK Rus Гульназ Рахматуллина.
Уже сейчас появилось множество интернет-сервисов, которые отменяют лишние звенья в пути потребителя к покупке или услуге. В ритейле одно из проявлений тренда — активный рост маркетплейсов. Кто выигрывает? Сейчас — потребитель, ритейлеры и рестораторы, бренды. Первые — потому что получают мгновенный доступ ко множеству предложений в одном месте. Вторые — потому что получают лиды целевых покупателей, заряженных как минимум на изучение рынка перед покупкой, и как максимум — готовых сразу на «сделку».
Плюс для той же сферы ритейла, говорит Рахматуллина, — это дополнительный тач-поинт с потребителем при построении пути в покупке. Бренды — потому что получают более эффективный канал коммуникации, указывает аналитик.
Из вызовов, которые могут появиться с углублением «уберизации» — увеличение концентрации рынка и зависимость участников и потребителя от единственной или немногочисленных точек контакта доступа к товарам. В стадии гиперуберизации, где 1 рынок = 1 игрок-платформа, основная проблема — монополизация, и тогда монополия будет в большем выигрыше, а для остальных игроков на рынке это дополнительная угроза, рассуждает ведущий эксперт GfK Rus.
Сейчас к «уберизации» активно устремились, например, консалтинговые компании, крупные промышленники — металлурги, нефтехимики и нефтянники. Все они внедряют этот тренд в управление своим персоналом, рассказал NEWS.ru гендиректор Expert Me Илья Биндюк.
Сейчас многие компании переходят к системам управления гибкими командами. Каждый сотрудник — его опыт, его кейсы и проекты, — оцифровывается и представляет собой некий цифровой профиль. И уже под запросы потребностей формируется гибкое управление командой для решения той или иной задачи. В России наступает эпоха управления гибкими коллективами. Это по сути и есть реализация убер-модели в российской бизнес-среде. Я думаю отраслей без убер-посредников скоро не останется.
Эксперт по цифровым платформам не согласен с Германом Грефом по поводу того, что старые компании боятся «уберизации». По его мнению, многие из них, конечно же, видят в этом во многом неизбежный тренд.
Всё-таки тренд на цифровизацию стараются поддерживать все. Если, конечно, речь не идёт о рынке нянь и сиделок, консервативность рекрутинга среди которых обусловлена тем, что такие кадры передаются буквально «из рук в руки», по доверию, — резюмировал Илья Биндюк.
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