Песков опроверг обращение «Сбера» и Mail.ru в Кремль о разделе активов

https://static.news.ru/photo/fe78fb66-9134-11eb-9286-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители «Сбера» и Mail.ru Group не обращались в Кремль для консультаций по разделу активов совместного предприятия по перевозке пассажиров и доставке еды. Ранее издание Financial Times опубликовало информацию, что «Сбер» и Mail.ru Group (MRG) обратились в Кремль за неформальным разрешением разделить активы совместного предприятия «О2О Холдинг».

Это — не дело Кремля. Это бизнес-отношения двух компаний, — прокомментировал «Ведомостям» Песков публикацию FT.

Представитель «Сбера» заявил изданию, что совместный бизнес с Mail.ru Group в данный момент успешно развивается, его стоимость уже превысила объём вложенных в него инвестиций. Представитель MRG от комментариев отказался. В совместное предприятие «О2О Холдинг» входят Delivery Club, «Самокат», «Кухня на районе», «Ситимобил», YouDrive и другие.

Как следует из консолидированной отчётности по МСФО Сбербанка, в 2020 году «О2О Холдинг» получил убыток в 27,8 млрд рублей, выручка составила 18,2 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Сбербанк, «М.Видео-Эльдорадо» и основатель маркетплейса goods.ru Александр Тынкован подписали обязывающее соглашение по приобретению банком 85% маркетплейса. Как сообщили в кредитном учреждении, стороны планировали в первой половине 2021 года подписать обязывающее соглашение по развитию маркетплейса. В рамках сделки «Сбер» намерен стать владельцем 85% goods.ru, выкупив часть доли у «М.Видео-Эльдорадо» за 4 млрд рублей и вложив в его развитие около 30 млрд рублей, и создать на его базе одного из ключевых игроков на рынке электронной коммерции РФ.

В банке добавили, что создание и развитие электронной коммерции — одно из главных направлений развития экосистемы «Сбера». Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой кредитной организации, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 миллиона товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться.