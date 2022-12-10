Пассажиров в РФ начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Пассажиров будут штрафовать за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей самолета и объявления готовности к вылету, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия». Руководство компании решилось на эту меру из-за участившихся отказов, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов. Отмечается, что компенсация за снятие человека с рейса позволит не повышать тарифы.

Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты. Компенсация за снятие человека с рейса за его счет, помимо прочего, позволит не повышать тарифы, — сказано в пресс-релизе.

В компании напомнили, что у пассажира есть возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из воздушного судна.

Разрешение иностранным «дочкам» российских авиакомпаний регистрировать права на самолеты позволит продолжить нормально эксплуатировать те воздушные суда, что уже есть в стране, ранее рассказал экономический аналитик Дмитрий Адамидов, комментируя введенные кабмином меры поддержки авиационной отрасли на фоне санкций. Эксперт отметил, что уже к весне в России ситуация с полетами может нормализоваться.