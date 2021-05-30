Пармезан оставят в санкционном списке, пообещал Минсельхоз

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Россия оставит пармезан и другие виды сыра в санкционном списке. Пока европейские товары оттуда исключать не планируют. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Он заметил, что качество российских сыров тех же сортов «уже очень близко», а иногда ничем не уступает заграничным.

Наше сыроварение продвинулось далеко вперёд с того момента, как мы запретили поставки сыра из ряда государств, в том числе пармезана. Мы увеличили объёмы производства в полтора раза с 2014 года, — рассказал министр.

Патрушев пригласил сыроваров из других стран приезжать в Россию и открывать тут производства, тогда им никто не будет мешать продавать их на российском рынке. Кроме того, он предложил иностранным компаниям делать свою продукцию из российского молока, которое является одним из лучших в мире.

Что касается продуктового эмбарго, то, по его словам, «есть разные аспекты, по которым та или иная продукция остаётся» в списке запрещённой. И пока она и будет там оставаться.

Ранее Патрушев заявил, что в России нет рисков резкого подорожания сахара. У правительства есть план, как сделать цены стабильными.