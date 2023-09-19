Определены сырные предпочтения россиян

Фото: Пресс-служба «Пятёрочки»

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» выяснили, какие свежие сыры (за исключением плавленых и творожных) пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Всего за последний год в магазинах сети приобрели 37 миллионов упаковок различного сыра СТМ «Свежий ряд», а её доля в общем обороте категории увеличилась до 14%.

Отмечается, что чаще всего в потребительской корзине за последний год оказывался сыр чечил — гости магазинов купили около 12 миллионов упаковок этого продукта. При этом особой популярностью пользуется копчёный чечил. Чаще всего его покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. А вот сыр-косичку в копчёном виде больше всего любят петербуржцы и жители Ленобласти.

Половина всего оборота сыров собственной торговой марки «Свежий ряд», производимых на заводах в Республике Адыгея, составляют весовые сыры. За последний год мягкого адыгейского сыра покупатели сети приобрели более 2 тысяч тонн. Причем особой популярностью он пользуется в Москве и Московской области (совокупно продано более 500 тонн сыра за последний год) и на Северном Кавказе (около 137 тонн).

«Сыры «Свежий ряд» пользуются большой популярностью среди наших покупателей — в первую очередь за счёт доступной цены при сохранении отличных вкусовых характеристик и высокого качества самой продукции. В линейке этой марки у нас представлен выбор вкусных натуральных сыров без заменителя молочного жира – адыгейский, чечил, косичка, которые наши гости по-настоящему любят и ценят: средняя оценка этих сыров СТМ в нашем приложении составляет 4,9 баллов из 5», — заявила директор департамента собственных торговых марок «Пятёрочки» Елена Рудова.

Пик продаж в категории сыров преимущественно приходится на холодное время года. Спрос на сыры в линейке СТМ растет поздней осенью, зимой и ранней весной, а вот летом наоборот — потребление сокращается.