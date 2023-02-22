Олимпийские постройки в Сочи могут передать бывшему главе Минсельхоза

Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Компания семьи бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева может вывести из-под залоговых обязательств перед ВЭБ.РФ объекты, которые были построены к сочинским Олимпийским играм в 2014 году, передает «Коммерсант» со ссылкой на два информированных источника. По имеющимся данным, объем портфеля недвижимости составляет не менее 42 миллиардов рублей. Переход станет осуществляться в рамках реструктуризации бизнеса. Как заметил один из инсайдеров, речь идет о перекредитовании в другом банке.

В случае перехода обязательство к другой кредитной организации ВЭБ.РФ выгоднее создать с будущим кредитором синдикат, выступая поручителем, — сказала руководитель юридического департамента консалтинговой компании «Юстиком» Вероника Литвиненко.

Она подчеркнула, что по итогам перекредитования госкорпорация сможет выручить больше денег, чем с учетом нынешних условий по «олимпийским» кредитам со ставкой в 2,5%. При этом партнер юридической компании Legal Plant Евгений Пугачев говорит, что заемщику было бы выгоднее обойтись без перекредитования и полностью снять залоговые обременения. В результате может произойти замена залогового имущества, предположил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Гостиничными активами Александра Ткачева управляет группа Mantera. Там, как и в ВЭБ.РФ, от комментариев отказались.

Ранее Международная компания АО «Совко Капитал Партнерс» информировала о возможности обсудить выкуп облигаций у любых инвесторов, которые владели ими по состоянию на 24 февраля 2022 года и владеют на дату данного сообщения.