Одной из популярных схем уклонения от уплаты налогов является оформление сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей. Но с ней связаны определённые риски, которые могут быть весьма серьёзными. Что нужно предусмотреть, если вы всё-таки решили пойти на это, — подробности в материале NEWS.ru.

Эта схема была популярна ещё в нулевых: сотрудник регистрирует ИП, компания заключает с ним договор оказания услуг или договор подряда — и зарплата превращается в вознаграждение по договору. Издержки бизнеса сокращаются до совокупного налога на доход ИП. Никакого НДФЛ (13% дохода), страховых взносов (ещё более 30% сверху), оплаты отпускных или больничных.

Прошла волна судебных решений — договоры с ИП начали переквалифицировать в трудовые. Окончательную точку в этом вопросе поставил Верховный суд. Оформление сотрудников в качестве ИП было признано схемой уклонения от уплаты налогов.

Кризис заставит уйти в тень

Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозам, в России 8,6 млн граждан могут лишиться работы, а примерно 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес. С такой негативной оценкой влияния коронавируса на экономику выступила Торгово-промышленная палата.

Предложенные государством меры поддержки оказались недостаточны для выживания компаний малого и среднего бизнеса. В частности, снижение ставки страховых взносов вдвое — с 30% до 15%, например, для компаний, применяющих общий режим налогообложения и находящихся на УСН с объектом «доходы» — не обеспечило реальной экономической помощи.

Активно схему с ИП не переставали использовать небольшие IT-компании. Ожидается, что возврат к схеме может произойти в отраслях с проектной деятельностью, где от работника не требуется присутствия на рабочем месте, а результат легко можно представить как полученную заказчиком работу или услугу, пояснила NEWS.ru партнёр консалтинговой компании Topline Наталья Ненашева.

Последствия для бизнеса

О каких последствиях можно говорить для бизнеса при переходе на эту схему? При наименее плачевном сценарии нужно будет вернуть всё неуплаченное и заплатить 40% сверх этой суммы в качестве штрафа.

Если размер неуплаты превышает 5 млн рублей, генерального директора уже могут лишить свободы — на два года.

Инструменты мониторинга

Потенциальным уклонистом в глазах налоговиков выглядит любой бизнес с большим количеством контрагентов — индивидуальных предпринимателей.

Отслеживание компаний, привлекающих и создающих подконтрольные себе лица для снижения налоговой нагрузки, поставлено у налоговой службы серьёзно. Налоговым органам предоставлены права, которые позволяют им собрать необходимые доказательства в отношении неправомерности действий налогоплательщика и занижения им налогооблагаемой базы по налогам. Проведение экспертизы, допросы, осмотр помещений, опросы свидетелей — вот неполный перечень применяемых инструментов.

Как правило, подконтрольность лиц выступает одним из доказательств согласованности действий участников сделок, создания фиктивного документооборота, иллюзорной деловой активности, заключения мнимых и притворных сделок. Хотя в законодательстве о налогах и сборах до сих пор не раскрыто понятие «подконтрольность», широко используемое в судебной практике.

Зато в налоговом законодательстве существует регламентированный термин «взаимозависимость». Взаимозависимыми лицами признаются лица, если особенности отношений между этими лицами могут оказать влияние на условия сделок, совершаемых этими лицами. Фактически судам позволено принимать любые признаки, которые имеют место, для признания лиц взаимозависимыми.

Взаимозависимость судами признаётся по совокупности обстоятельств, предоставленных налоговой службой:

родственные связи

трудовые отношения

одинаковые контрагенты

расчётные счета открыты в одном банке

один IP-адрес

Зачастую работники налогоплательщиков состоят одновременно в трудовых отношениях с его контрагентами, что также является основанием вероятности установления подконтрольности лиц. Нередко применяется использование схем, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды путём включения в хозяйственную деятельность ИП с аналогичными видами деятельности, но иной системой налогообложения для создания формального документооборота и применения специальных налоговых режимов.

Дополнительный контроль информации от налогоплательщика, подтверждающий законность и реальность финансовых операций, осуществляют банки (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»).

Как не спровоцировать налоговых рисков для бизнеса

Нина Зотина/РИА Новости

Задача любой оптимизации — не спровоцировать новые риски для бизнеса. Что нужно предусмотреть, если вы всё-таки решили рискнуть.

Перевести всех работников на ИП не получится. Работающих сотрудников перевести на ИП закон запрещает. Но законодательством не запрещено физическому лицу уволиться и начать индивидуальную трудовую деятельность в виде ИП или самозанятого.

Схема «работодатель — физическое лицо» должна быть прозрачной. Например, продавец в магазине не может одновременно в качестве ИП оказывать услуги по продаже аналогичных товаров. Есть определение Конституционного суда, дающее право налоговым органам при наличии подтверждающих обстоятельств переквалифицировать договоры гражданско-правового характера в трудовые договоры. Переквалификация трудового договора означает для компании начисление страховых взносов в 30%, удержание НДФЛ в 13%, пени за несвоевременную уплату взносов и налогов, административный штраф, напомнила Ненашева.

Оплачивается не процесс, а результат. Регулярная оплата по договору невозможна, он заключается для разового выполнения работы.

Личные отношения решают всё. Договор с ИП подразумевает, что компания больше не устанавливает расписание для сотрудников, не сможет применять «выговоры» или любым другим образом вмешиваться в процесс. Проверка работы теперь осуществляется с точки зрения отчётов. Любое другое вмешательство в процесс — только на условиях взаимной договорённости сторон.