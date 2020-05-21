Одобрен закон о праве арендаторов недвижимости досрочно расторгать договоры

https://static.news.ru/photo/7d519960-9c13-11ea-a29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, предоставляющий арендаторам недвижимости право досрочно расторгать договоры до 1 октября текущего года.

Согласно документу, не все арендаторы, а только субъекты малого или среднего предпринимательства (МСП), которые работают в отраслях экономики РФ, больше всего пострадавших от коронавируса, могут потребовать снизить арендную плату на срок до одного года в том случае, если договор аренды был заключён до решения о введении режима повышенной готовности или ЧС на территории региона.

В законе уточняется, о какое имущество имеется ввиду: это договоры аренды зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, которые используются арендатором для осуществления своей деятельности.

Если арендатор и арендодатель не достигли соглашения о снижения арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней арендатор вправе не позднее 1 октября текущего отказаться от договора аренды.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство утвердило отсрочку по уплате отдельных налогов для арендодателей. Льгота распространяется на тех собственников недвижимости, для которых аренда и управление имуществом является основным видом деятельности.