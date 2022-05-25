Норвежская Equinor ушла из России Норвежская Equinor передала «Роснефти» свои доли участия в четырех совместных предприятиях

Фото Rosneft/via Globallookpress.com

Норвежская Equinor передала «Роснефти» свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях, освободившись таким образом от всех будущих обязательств, сообщила компания в своём релизе. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта. Компания присутствовала в России более 30 лет.

В настоящее время Equinor передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях «Роснефти» и освобождается от всех будущих договоренностей и обязательств. Также было подписано соглашение о выходе из проекта Харьяга, — сообщила в заявлении норвежская фирма.

Представители компании подчеркнули, что выход из проектов был осуществлён в соответствии с санкциями Норвегии и ЕС против России.

Equinor решила начать процесс выхода из СП в РФ 27 февраля 2022 года. С тех пор компания приостановила вcе новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продyктами из страны и объявила об обесценении активов в размере $1,08 млрд на бaлансе по состоянию на 31 марта 2022 года.

27 февраля Норвегия присоединилась к новым санкциям против России, об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Также он объявил о поставке военного оборудования Украине. Премьер отметил, что его страна обычно такого не делает в отношении стран, находящихся в состоянии войны.