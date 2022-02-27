Норвегия сообщила о присоединении к новым санкциям против РФ

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Норвегия присоединится к новым санкциям против России, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Также он объявил о поставке военного оборудования Украине. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

Мы присоединяемся к санкциям в отношении России, — сказал норвежский премьер.

Йонас Гар Стёре отметил, что его страна обычно такого не делает в отношении стран, находящихся в состоянии войны.

О поставке оружия Украине накануне заявила Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что страна уже оказывает Киеву значительную поддержку, отправляя средства нелетальной помощи.

Ранее Германия одобрила отправку Украине оружия летального поражения. Это 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.