Названы субъекты РФ с наибольшей вовлечённостью населения в малый бизнес

Численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в России сократилась за год на 4%. При этом в стране их доля составляет 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 млн человек.
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Меньше всего работников данной сферы зарегистрировано в Ингушетии, Туве, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии. Там их доля составляет менее 5% всей рабочей силы региона.
Всего по стране в 2020 году сокращение работников, занятых в малом и среднем бизнесе, зафиксировано в 69 субъектах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что все программы по развитию малого бизнеса становятся неэффективными из-за высокого уровня бедности и регионального неравенства, этот вопрос обсуждали в Госдуме. То, что в стране небольшое количество бизнесменов, чаще всего связывают с плохими экономическими условиями. Психологи и бизнес-тренеры придерживаются другой версии — у большинства людей нет нужных качеств для открытия своего дела.