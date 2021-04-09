Названы субъекты РФ с наибольшей вовлечённостью населения в малый бизнес

https://static.news.ru/photo/70db08f2-9b12-11eb-946b-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в России сократилась за год на 4%. При этом в стране их доля составляет 15,1% от общей численности рабочей силы, или 11,3 млн человек.

Об этом говорится в исследовании, проведённом РИА Новости. Согласно ему, больше всего россиян вовлечено в малый бизнес в Санкт-Петербурге, Новосибирской, Калининградской и Нижегородской областях, а также в Москве. В названных субъектах их трудится более 20% от общего числа рабочей силы. В целом по стране доля работников малого и среднего бизнеса значительно отличается от региона к региону. Её значения изменяются от 1,7 до 24%.

Меньше всего работников данной сферы зарегистрировано в Ингушетии, Туве, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии. Там их доля составляет менее 5% всей рабочей силы региона.

Всего по стране в 2020 году сокращение работников, занятых в малом и среднем бизнесе, зафиксировано в 69 субъектах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все программы по развитию малого бизнеса становятся неэффективными из-за высокого уровня бедности и регионального неравенства, этот вопрос обсуждали в Госдуме. То, что в стране небольшое количество бизнесменов, чаще всего связывают с плохими экономическими условиями. Психологи и бизнес-тренеры придерживаются другой версии — у большинства людей нет нужных качеств для открытия своего дела.