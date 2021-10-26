Названы новые получатели льгот от государства из-за коронакризиса

На встрече с представителями МСП первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил список отраслей, которые смогут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. В список добавились стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, сфера дополнительного образования, услуги по ремонту и уходу за детьми. Об этом сообщают «Известия».
При этом Белоусов
В принципе, вопрос поставлен, ФНС делает всё возможное, чтобы найти решение в этой ситуации и перенести срок, чтобы люди успели заплатить, — заявил вице-премьер.
Эксперты отметили: несмотря на не большую численность занятых в этих сферах, для них помощь является необходимой.
Ранее бизнес-объединение «Деловая Россия» предложило правительству не приостанавливать после завершения нерабочих дней работу предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивших вакцинацию 80% сотрудников. Тезисы содержатся в письме главы организации Алексея Репика первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.
По мнению «Деловой России», необходимо компенсировать либо субсидировать расходы на проведение ПЦР-тестов, средства индивидуальной защиты предприятиям, имеющим большое число посетителей.