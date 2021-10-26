Названы новые получатели льгот от государства из-за коронакризиса

На встрече с представителями МСП первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил список отраслей, которые смогут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. В список добавились стоматология, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, сфера дополнительного образования, услуги по ремонту и уходу за детьми. Об этом сообщают «Известия».

При этом Белоусов пообещал предпринимателям, которые соблюдали рекомендации Роспотребнадзора, преимущества. Он также заявил, что реально проработать инициативу по отсрочке уплаты страховых взносов за октябрь.

В принципе, вопрос поставлен, ФНС делает всё возможное, чтобы найти решение в этой ситуации и перенести срок, чтобы люди успели заплатить, — заявил вице-премьер.

Эксперты отметили: несмотря на не большую численность занятых в этих сферах, для них помощь является необходимой.

Ранее бизнес-объединение «Деловая Россия» предложило правительству не приостанавливать после завершения нерабочих дней работу предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивших вакцинацию 80% сотрудников. Тезисы содержатся в письме главы организации Алексея Репика первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

По мнению «Деловой России», необходимо компенсировать либо субсидировать расходы на проведение ПЦР-тестов, средства индивидуальной защиты предприятиям, имеющим большое число посетителей.