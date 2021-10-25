«Деловая Россия» попросила не закрывать бизнес с вакцинированным персоналом

Не приостанавливать после завершения нерабочих дней работу предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивших вакцинацию 80% сотрудников, предложило правительству РФ бизнес-объединение «Деловая Россия». Тезисы содержатся в письме главы организации Алексея Репика первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, передаёт ТАСС.

В качестве неотложных мер предлагаем после окончания объявленного с 30 октября по 7 ноября периода нерабочих дней далее не приостанавливать работу компаний при наличии 80% вакцинированных сотрудников, — говорится в обращении представителей объединения.

По мнению «Деловой России», необходимо компенсировать либо субсидировать расходы на проведение ПЦР-тестов, средства индивидуальной защиты предприятиям, имеющим большое число посетителей.

Если же власти продлят ограничительные меры до конца 2022 года, для пострадавших компаний в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года следует ввести мораторий на любые контрольно-надзорные мероприятия, никак напрямую не связанные с угрозой причинения вреда жизни и здоровью. Также в «Деловой России» предлагают в те же сроки ввести мораторий на рост тарифов естественных монополий, на увеличение налоговых ставок и кадастровой стоимости имущества для пострадавших отраслей. Предлагается запретить блокировку банками, налоговиками и судебными приставами специальных счетов и коммунальных ресурсов за неуплату.

Для дальнейшего поддержания предприятий малого и среднего бизнеса в «Деловой России» предлагают ввести кредитные каникулы на IV квартал 2021 года и I квартал 2022 года по выданным ранее кредитам, включая льготные программы, а также освободить предпринимателей от уплаты страховых взносов на зарплату на тот же период.

Кроме того, рекомендуется перенести оплату начисленных на III–IV квартал налогов, упростить процедуру получения кредитов на инвестиционные цели.

Ранее сообщалось, что полный запрет на ночную работу для общепита и развлекательных площадок чреват уходом бизнеса в «подполье». Такое мнение высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.