Введение запрета на ночную работу может увести бизнес в «подполье»

Читайте нас в Google Новости

В случае если будет введён полный запрет на ночную работу для общепита и развлекательных площадок, существует риск, что часть бизнеса будет вынуждена уйти в «подполье». Такое мнение в интервью ТАСС высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

По мнению Минеевой, в первую очередь пострадает сектор развлекательных мероприятий, так как концерты, свадьбы и вечеринки часто идут допоздна.

Меньше всего убытков ожидается в секторе деловой событийной индустрии, так как все мероприятия там дневные, — отметила омбудсмен.

По её мнению, решением данной проблемы стало бы проведение всех мероприятий в формате COVID-free.

И здесь в первую очередь необходимо чёткое взаимодействие с Роспотребнадзором, — резюмировала бизнес-омбудсмен.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, включая запрет на проведение зрелищных мероприятий и оказание услуг общепита с 23:00 до 06:00.

Также сообщалось, что сейчас власти Москвы рассматривают различные сценарии по продлению ограничений, призванных сдерживать рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.